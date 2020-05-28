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В США количество смертей от COVID-19 перевалило за 100 тысяч

В США количество смертей от COVID-19 перевалило за 100 тысяч
08:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:США являются первой в мире страной, где количество смертей от COVID-19 перевалило за 100 тысяч.

По состоянию на утро четверга, 28 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 355 629 человек. В то же время, выздоровели 2 350 088.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 5 691 790 инфицированных. Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 100 418 человек, в Великобритании – 37 542, Италии – 33 072, Франции – 28 599, Испании – 27 117 и в Бразилии – 25 598.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 699 176), Бразилия (411 821), Россия (370 680), Великобритания (268 619), Испания (236 259), Италия (231 139), Франция (183 038), Германия (181 524) и Турция (159 797).

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Стоит отметить, что около 30% от общего числа инфицированных коронавирусом в мире зафиксировали в Соединенных Штатах. Также, США являются первой в мире страной, где количество смертей от COVID-19 перевалило за 100 тысяч.

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США, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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