Смягчение карантина: в Иерусалиме и Саудовской Аравии открыли мечети

Новости мира:По всей Саудовской Аравии десятки тысяч мечетей, а также святыню мусульман в Иерусалиме, открыли для посещения.

Десятки тысяч мечетей по всей Саудовской Аравии, а также святыню мусульман в Иерусалиме, открыли для посещения.

Об этом сообщает АР.

"Десятки тысяч мечетей по всей Саудовской Аравии были открыты в воскресенье впервые за более чем два месяца, - говорится в сообщении.

Прихожанам было приказано следовать строгим правилам, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, третье священное место для мусульман после Мекки и Медины Саудовской Аравии, также была открыта для молитвы с момента закрытия с середины марта.