Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
"Батут работает": Маск потроллил главу "Роскосмоса" (Видео)
"Батут работает": Маск потроллил главу "Роскосмоса" (Видео)
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Официально: ПСЖ оформил громкий трансфер
Илона Гвоздева второй раз беременна (Фото)
Илона Гвоздева второй раз беременна (Фото)

Смягчение карантина: в Иерусалиме и Саудовской Аравии открыли мечети

Смягчение карантина: в Иерусалиме и Саудовской Аравии открыли мечети
15:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости мира:По всей Саудовской Аравии десятки тысяч мечетей, а также святыню мусульман в Иерусалиме, открыли для посещения.

Десятки тысяч мечетей по всей Саудовской Аравии, а также святыню мусульман в Иерусалиме, открыли для посещения.

Об этом сообщает АР.

"Десятки тысяч мечетей по всей Саудовской Аравии были открыты в воскресенье впервые за более чем два месяца, - говорится в сообщении.

COVID-19: В Армении выросло число зарегистрированных случаев до более чем 9 тыс

Прихожанам было приказано следовать строгим правилам, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, третье священное место для мусульман после Мекки и Медины Саудовской Аравии, также была открыта для молитвы с момента закрытия с середины марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иерусалим, Саудовская Аравия, Мечеть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
02 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
03 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
04 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
05 Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: в оккупированном Крыму насчитали 546 случаев COVID-19
Пандемия: в оккупированном Крыму насчитали 546 случаев COVID-19
Смягчение карантина: в Иерусалиме и Саудовской Аравии открыли мечети
В Саудовской Аравии и Иерусалиме открыли мечети
Эпидемия: в Кировоградской области еще пять человек подхватили COVID-19
В Кировоградской области еще пять человек подхватили COVID-19
Предчувствия, которые нельзя игнорировать
Предчувствия, которые нельзя игнорировать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь