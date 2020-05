В Монреаль заплыл горбатый кит (Видео)

Одно из крупнейших в мире животных, горбатый кит, в эти выходные наведался в центр канадского Монреаля.

Как пишет канадский общественный вещатель CBC News, животное уже второй день находится в реке Святого Лаврентия, которая протекает по центру города.

По данным местных экспертов, горбатый кит, который в природных условиях живет в 500 км к востоку от Монреаля, впервые заплывает так далеко против течения реки.

Горбатые киты живут в морской воде, однако некоторое время могут существовать и в пресной.

Экологи внимательно следят за животным и надеются, что оно как можно скорее вернется в свой естественный ареал обитания.

The whale is in the same spot it was yesterday. Just east of the Jacques Cartier Bridge. pic.twitter.com/HslZm1BiJ8

— Sarah Leavitt (@sarahleavittcbc) May 31, 2020