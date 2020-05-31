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В Монреаль заплыл горбатый кит (Видео)

В Монреаль заплыл горбатый кит (Видео)
23:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Горбатые киты живут в морской воде, однако некоторое время могут существовать и в пресной.

Одно из крупнейших в мире животных, горбатый кит, в эти выходные наведался в центр канадского Монреаля.

Как пишет канадский общественный вещатель CBC News, животное уже второй день находится в реке Святого Лаврентия, которая протекает по центру города.

По данным местных экспертов, горбатый кит, который в природных условиях живет в 500 км к востоку от Монреаля, впервые заплывает так далеко против течения реки.

Горбатые киты живут в морской воде, однако некоторое время могут существовать и в пресной.

Экологи внимательно следят за животным и надеются, что оно как можно скорее вернется в свой естественный ареал обитания.

По природоохранным правилам Канады, приближение к горбатому киту ближе, чем на 100 метров, карается большим штрафом. Это создает проблемы для навигации транспорта загруженным участком реки Святого Лаврентия, которая возле Монреаля заметно уже, чем ближе к океану.

Посмотреть на кита, который каждые несколько минут ныряет глубже, показывая свой могучий хвоста, или выпускает волны воды при выдохе, вблизи старого порта Монреаля собралось много местных жителей.

Отметим, что взрослые горбатые киты могут достигать до 15 метров в длину и весить до 30 тонн.

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Канада, Монреаль, Горбатый кит.
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