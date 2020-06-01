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Жертвами коронавируса стали более 372 тысячи человек

Жертвами коронавируса стали более 372 тысячи человек
09:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число жертв коронавируса в мире превысило 372 тыс. человек, число инфицированных - 6,1 млн.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 372 тыс. 37 человек, увеличившись за сутки на 2 тыс. 881, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 6 млн 170 тыс. 474 инфицированных COVID-19, рост составил 106 тыс. 886 случаев против 133 тыс. 553 сутками ранее, излечились более 2,6 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 млн 267 тыс. 407 человек, количество смертельных случаев превысило 373 тыс., излечились почти 2 млн 850 тыс.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 790 тыс. 191 (104 тыс. 383 скончавшихся), Бразилии - 514 тыс. 849 (29 тыс. 314), Великобритании - 276 тыс. 156 (38 тыс. 571), Испании - 239 тыс. 479 (27 тыс. 127), Италии - 232 тыс. 997 (33 тыс. 415), Индии - 190 тыс. 622 (5 тыс. 408), Франции - 189 тыс. 009 (28 тыс. 805), Германии - 183 тыс. 410 (8 тыс. 540), Турции - 163 тыс. 942 (4 тыс. 540), Перу - 164 тыс. 476 (4 тыс. 506), Иране - 151 тыс. 466 (7 тыс. 797).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 48,0 против 47,6 в воскресенье. В США он достиг 321 человека, Испании - 580, Великобритании - 567, Италии - 553, Бразилии - 138, Франции - 441, Германии - 103, Турции - 54, Иране - 93, Индии - 4, Перу - 137. В России, сообщает портал, на утро понедельника этот показатель составил 32.

Коронавирус в Украине: ситуация на 1 июня

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией, на утро воскресенья было выявлено 405 тыс. 843 заболевших, зафиксировано 4 тыс. 693 летальных исходов, 171 тыс. 883 человека вылечились.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.

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Китай, США, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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