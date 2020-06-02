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Коронавирус: в Новой Зеландии остался лишь один активный случай COVID-19

Коронавирус: в Новой Зеландии остался лишь один активный случай COVID-19
22:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости мира:Власти Новой Зеландии готовы отменить карантин уже на следующей неделе, поскольку в стране остался только один активный случай коронавирусной болезни.

Правительство Новой Зеландии готово отменить карантин уже на следующей неделе, поскольку в стране остался только один активный случай коронавирусной болезни, а в течение последних 11 дней не фиксируются новые случаи заболевания.

Об этом информирует CNN.

"Если, и только если не будет неожиданных новых случаев в течение ближайших дней, тогда мы могли бы снять ограничения на следующей неделе", - заявила глава правительства Австралии Джасинда Ардерн.

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Премьер-министр добавила, что в таком случае последние действующие в государстве ограничения относительно социальной дистанции и массовых собраний будут отменены, но останется в силе строгий пограничный контроль, чтобы предотвратить попадание новых случаев болезни из-за рубежа.

Как сообщалось, в Новой Зеландии подтвердили первый случай коронавируса 28 февраля.

25 марта Новая Зеландия перешла к самому суровому уровню карантинных ограничений, людям запретили выходить из дома, за исключением важных дел, ввели правила социального дистанцирования. Были запрещены массовые мероприятия и собрания граждан, закрыты учебные заведения, общественный транспорт прекратил работу, передвижения между регионами страны также запретили. Иностранным гражданам был запрещен въезд в страну.

Как сообщалось, согласно данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6383825, из них 377 789 - летальных, выздоровели 2920896 человек.

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Новая Зеландия, Карантин, Коронавирус.
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