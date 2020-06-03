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Стадия рецессии: экономика Австралии сократилась впервые за 29 лет

Стадия рецессии: экономика Австралии сократилась впервые за 29 лет
19:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости мира:Власти заявили, что рецессия была неизбежна, учитывая, какой удар нанесли экономике страны сначала лесные пожары, а затем пандемия.

Экономика Австралии вступила в стадию рецессии. Как показывают данные Австралийского бюро статистики (ABS), ВВП Австралии за первые три месяца года сократился на 0,3%, и это произошло впервые за последние 29 лет.

Уровень потребления домохозяйств в квартале упал на 1,1%, и это первое падение этого показателя с декабря 2008 года и самое резкое сокращение за 34 года. За последние 12 месяцев экономика страны выросла всего на 1,4%, и это самый слабый показатель с сентября 2009 года, пишет kommersant.

Как заявил министр финансов Австралии Джош Фрайденберг, рецессия была неизбежна, учитывая, какой удар нанесли экономике страны сначала лесные пожары, а затем пандемия. Министр предупредил сограждан, чтобы они были готовы к «предстоящим трудностям», поскольку результаты текущего квартала будут еще хуже.

Пандемия: в Нидерландах - 86 случаев коронавируса за сутки

При этом, по его словам, австралийская экономика еще пострадала не так сильно, как многие другие страны: ей удалось избежать «экономического варианта Армагеддона» благодаря тому, что вовремя введенный локдаун позволил ограничить рост случаев заражения коронавирусом, а наряду с ограничениями власти обеспечили меры материальной поддержки населения.

В Австралии подтверждены 7229 случаев COVID-19, умерли 103 человека. В мире зафиксировано 6,3 млн случаев заболевания коронавирусом, умерли 380 тыс. человек, выздоровели 2,7 млн.

Как сообщалось, из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

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Австралия, Экономика, Финансы.
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