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Пандемия: в Нидерландах - 86 случаев коронавируса за сутки

Пандемия: в Нидерландах - 86 случаев коронавируса за сутки
18:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Нидерландах количество больных COVID-19 за минувшие сутки выросло на 86 - до 46 733 человек.

В Нидерландах количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки выросло на 86 - до 46 733 человек.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"Сегодня у 86 людей оказался положительным тест на COVID-19", - говорится в сообщении.

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В целом в стране уже 46 733 человек заболели коронавирусом.

Отмечается, что умерло еще 10 человек, а общее количество летальных случаев составляет 5977.

Как сообщал Укринформ, по данным Worldometer, в мире зафиксировано 6 479 493 случая коронавируса, из них 383 015 летальных, выздоровел 3 085 381 человек.

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Нидерланды, Карантин, Коронавирус.
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