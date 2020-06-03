Протесты в США: чиновник Пентагона подал в отставку

Новости мира:Джеймс Миллер подал в отставку с должности в Консультативном совете по вопросам обороны.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джеймс Миллер подал в отставку с должности в Консультативном совете по вопросам обороны из-за того, что министр обороны Марк Эспер оказывал явную поддержку правоохранителям в освобождении площади Лафайет от демонстрантов.

Об этом сообщает CNN.

"Когда я присоединился к Совету в начале 2014 года, после того как ушел с правительственной службы как заместитель министра обороны по вопросам политики, я снова принял присягу в должности, которая предполагает обязательство поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов... Вы тоже провозгласили эту присягу 23 июля 2019 года, когда принимали присягу в должности министра обороны. В понедельник, 1 июня 2020 года, я считаю, что вы ее нарушили", - написал Миллер в письме, адресованном Эсперу.

По мнению Миллера, Эспер мог бы если не помешать президенту Дональду Трампу применить силу, то хотя бы противодействовать этому, а не поддерживать.

Представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер подтвердил, что Миллер ушел в отставку, но отказался комментировать содержание его письма.

В понедельник, примерно за полчаса до начала комендантского часа в Вашингтоне, правоохранительные органы начали оттеснять толпу протестующих, собравшихся у Белого дома, применив слезоточивый газ, гранатометы и резиновые пули.

После этого президент Дональд Трамп и окружение чиновников администрации и сотрудников службы безопасности, среди которых был Эспер, пошли в соседнюю епископальную церковь Святого Иоанна, чтобы сфотографироваться.

Как сообщалось, в США продолжаются массовые протесты, которые сопровождаются беспорядками, поджогами и мародерством. Беспорядки вспыхнули после того, как в Миннеаполисе 25 мая погиб афроамериканец Джордж Флойд, в отношении которого полиция применила жесткие меры при задержании.

Всего в ходе протестов и беспорядков погибли по меньшей мере 13 человек.

Комендантский час ввели по меньшей мере в 40 городах, к борьбе с погромами власти привлекли Национальную гвардию.

Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в столице и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не в состоянии будут справиться с беспорядками.