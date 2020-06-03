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Берлин: возвращение России в G7 зависит только от действий Кремля

Берлин: возвращение России в G7 зависит только от действий Кремля
18:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Возвращение РФ в G7 зависит от поведения самой Москвы.

Возвращение России в G7 зависит от поведения самой Москвы.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине 3 июня, сообщает корреспондент.

"Возможность изменить ситуацию - в руках российского руководства", - сказал Зайберт.

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Он напомнил, что решение от 2014 года об исключении Российской Федерации из прежнего формата G8 было принято на основании того, что РФ аннексировала Крым в нарушение международного права.

Что касается решения президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G7, то это другая ситуация. Приглашение председательствующим в Группе государством гостей из-за пределов формата является традицией, отметил Зайберт, но если речь идет о желании изменить формат, то для этого нужно единогласное решение всех его участников.

"Это две разные вещи - приглашать гостей или менять состав", - сказал Зайберт.

Беспорядки в США: Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией

Германия, по его словам, пока не получала четкой информации из Вашингтона о желании США вернуть Россию в состав Группы.

Об участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель в саммите, то Берлин ждет дополнительную информацию со стороны хозяев нынешнего собрания.

Как сообщалось, Меркель отказалась ехать на саммит в Вашингтон в конце июня, когда Трамп планировал провести его. Затем было сообщено, что сроки проведения встречи переносятся.

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Германия, ЕС, РФ.
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