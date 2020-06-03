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Эпидемия: в Польше уже более 24,5 тыс случаев коронавируса

Эпидемия: в Польше уже более 24,5 тыс случаев коронавируса
14:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением вируса количество инфицированных в Польше возросло до 24 545 человек.

Количество инфицированных коронавирусом в Польше возросло до 24 545 человек, из них 1102 человека умерли и 12 014 выздоровели.

Об этом сообщает в Twitter Министерство здравоохранения Польши.

"Количество инфицированных коронавирусом – 24 545 человек, 1102 человека умерли", - говорится в сообщении.

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За последние сутки в Польше выявлено 274 новых случая заражения, умер 21 больной.

По данным Минздрава, в больницах Польши на сегодня находится 2150 пациентов с коронавирусом, 78 691 человек на домашнем карантине, 18 642 человека под эпидемиологическим надзором. Выздоровели 12 014 человек.

На это время в Польше проведено свыше 945 тыс. тестов на коронавирус, в среднем за сутки проводится около 20 тыс.

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С 30 мая в Польше введен четвертый этап смягчения карантинного режима. В частности, отменена обязанность носить маску на улицах, ограничения на количество покупателей в магазинах. С 1 июня возобновлены внутренние авиаперелеты, однако количество пассажиров в самолетах должно составлять не более 50%.

6 июня в Польше позволят массовые мероприятия с участием до 150 человек, откроют в ограниченном режиме функционирования учреждения культуры (филармонии, театры, кинотеатры) и спортивные учреждения (бассейны, фитнес-клубы).

Как сообщалось, по данным Worldometer, по состоянию на утро 3 июня в мире зафиксировано 6 452 390 случаев коронавируса, из них 382 479 летальных, выздоровели 3 066 696 человек.

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Польша, Карантин, Коронавирус.
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