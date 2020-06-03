Скачать
Среда, 03.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса
Может стать "разрушительной": В ВОЗ предупредили, о второй волне коронавируса
В Украине Кабмин предлагает ввести электронные трудовые книжки
В Украине Кабмин предлагает ввести электронные трудовые книжки
Бой Уайт - Поветкин отменен
Бой Уайт - Поветкин отменен
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 июня

Беспорядки в США: Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией

Беспорядки в США: Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией
15:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с беспорядками, которые продолжаются в США.

Папа Римский Франциск назвал смерть афроамериканца Джорджа Флойда трагической и выразил обеспокоенность в связи с беспорядками, которые продолжаются в США.

Об этом сообщает CNN.

"Дорогие братья и сестры в Соединенных Штатах, я с большим беспокойством стал свидетелем тревожных социальных беспорядков в вашей стране в минувшие дни после трагической смерти Джорджа Флойда ... Друзья мои, мы не можем терпеть и закрывать глаза на расизм или нарушение прав в любой форме, но все же заявляем, что защищаем священность каждой человеческой жизни", - отметил он во время еженедельной молитвы в среду.

Эпидемия: в Польше уже более 24,5 тыс случаев коронавируса

По словам понтифика, следует признать, что недавнее насилие в США ведет к саморазрушению.

Папа добавил, что молится за "упокой души Джорджа Флойда и всех тех, кто погиб в результате греха расизма".

Как сообщалось, в Соединенных Штатах во время протестов и беспорядков, продолжающихся уже неделю, погибли не менее 13 человек.

Смягчение карантина: Италия открывает границы для туризма со странами Европы

Комендантский час ввели минимум в 40 городах, к борьбе с погромами власть привлекла Национальную гвардию.

Протесты вспыхнули после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Полицейские задержали его при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы считали фальшивой. Один из офицеров прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло, после чего Флойд вскоре умер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Папа Римский, Беспорядки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Победительница "Холостяка 10" обнажилась в новой фотосессии
02 "Новая почта" начала работать с AliExpress
03 Тревожные звоночки: симптомы, которые указывают на проблемы с печенью
04 Пей - и не болей: напитки, которые помогут укрепить иммунитет лучше таблеток
05 Семь продуктов, которые не стоит есть сырыми
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия и Восточная Европа будут новыми очагами коронавируса
Россия и Восточная Европа будут новыми очагами коронавируса
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
Зеленский прибыл в Хмельницкую область
Беспорядки в США: Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией
Беспорядки: Папа Римский обеспокоен ситуацией в США
Протесты в США: Warner Bros. открыла свободный доступ к фильму &quot;Судить по совести&quot;
Протесты в США: Warner Bros. открыла свободный доступ к фильму "Судить по совести"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь