Беспорядки в США: Папа Римский выразил обеспокоенность ситуацией

Новости мира:Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с беспорядками, которые продолжаются в США.

Папа Римский Франциск назвал смерть афроамериканца Джорджа Флойда трагической и выразил обеспокоенность в связи с беспорядками, которые продолжаются в США.

Об этом сообщает CNN.

"Дорогие братья и сестры в Соединенных Штатах, я с большим беспокойством стал свидетелем тревожных социальных беспорядков в вашей стране в минувшие дни после трагической смерти Джорджа Флойда ... Друзья мои, мы не можем терпеть и закрывать глаза на расизм или нарушение прав в любой форме, но все же заявляем, что защищаем священность каждой человеческой жизни", - отметил он во время еженедельной молитвы в среду.

По словам понтифика, следует признать, что недавнее насилие в США ведет к саморазрушению.

Папа добавил, что молится за "упокой души Джорджа Флойда и всех тех, кто погиб в результате греха расизма".

Как сообщалось, в Соединенных Штатах во время протестов и беспорядков, продолжающихся уже неделю, погибли не менее 13 человек.

Комендантский час ввели минимум в 40 городах, к борьбе с погромами власть привлекла Национальную гвардию.

Протесты вспыхнули после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Полицейские задержали его при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы считали фальшивой. Один из офицеров прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло, после чего Флойд вскоре умер.