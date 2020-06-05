Правительство Ливии отбило Триполи у Хафтара

Новости мира:Правительство Ливии вернуло контроль над Триполи.

В Ливии правительство Национального единства вернуло себе полный контроль над столицей страны Триполи, отвоевав городской аэропорт.

Об этом информирует BBC.

"Ливийское правительство Национального единства, которое поддерживается ООН, вернуло полный контроль над Триполи после того, как отвоевало столичный аэродром", - говорится в сообщении.

Силы противника правительства — генерала Халифы Хафтара — удерживали город в осаде с апреля 2019 года, но усиленная военная поддержка со стороны Турции помогла правительственным силам прогнать подальше от столицы поддерживаемые РФ войска генерала.

Отвоевание международного аэропорта в Триполи, который давно не функционирует, — это самая большая символическая победа ливийского правительства в этой войне.

Ранее США заявили, что Российская Федерация перебросила на территорию Ливии группу реактивных военных самолетов для поддержки российских наемников, которые действуют в этой североафриканской стране.

В мае из отчета ООН произошла утечка информации о том, что сотни наемников российской частной военной компании, известной как "Группа Вагнера", воюют в Ливии на стороне мятежного генерала Халифы Хафтара, который противостоит международно признанной власти страны.

РФ, как и всегда, официально не признает присутствия своих наемников в Ливии.