Напечатано в России: Мальта конфисковала более $1 млрд, предназначенных для ливийский боевиков

Новости мира:На Мальте изъяли напечатанные в России деньги для боевиков в Ливии.

Власть Мальты конфисковала изготовленные банкноты ливийской валюты на сумму $1,1 миллиарда, напечатанные в РФ для отправки в Ливию.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

"США благодарны Мальте за изъятие изготовленных в России динаров (валюта Ливии - ред.) стоимостью более 1 млрд долларов, предназначенных для отправки в Ливию. Руководство Мальты создало мощный глобальный прецедент для принятия мер против дестабилизирующего вмешательства РФ во внутренние дела Ливии", - написала Ортагус.

Как сообщалось, в США заявили, что Российская Федерация перебросила на территорию Ливии группу реактивных военных самолетов для поддержки российских наемников, действующих в этой североафриканской стране.

Ранее, из отчета ООН произошла утечка информации о том, что сотни наемников российской частной военной компании, известной как "Группа Вагнера" воюют в Ливии на стороне мятежного генерала Халифы Гафтара, который противостоит международно признанной власти страны.

Однако РФ официально не признает присутствия своих боевиков в Ливии.