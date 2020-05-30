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Путин уже подписал распоряжение: Россия расширит базы в Сирии

Путин уже подписал распоряжение: Россия расширит базы в Сирии
14:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Россия намерена расширить свои военные базы в Сирии.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Минобороны России с участием МИД страны предстоит провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории в рамках соглашения о размещении авиационной группы. Об этом сообщает DW.

Распоряжение санкционирует подписание министерством обороны соответствующего протокола о передаче России дополнительного недвижимого имущества и акватории.

В России в Сирии есть авиабаза "Хмеймим" и военно-морская база в порту Тартус.

Соглашение между РФ и Сирией о размещении российской авиационной группы было подписано в Дамаске в 2015 году. Согласно документу, Россия по просьбе Сирии размещает на ее территории авиагруппу. Для этого Сирия предоставила аэродром "Хмеймим", а также необходимую территорию.

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Соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ Москва и Дамаск подписали в 2017 году. В прошлом сентябре российские военные сообщили, что на базе ВМФ РФ в Тартусе создан судоремонтный центр.

Согласно российско-сирийскому соглашению о пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, там могут размещаться до 11 кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Россия в гражданской войне в Сирии поддерживает правительство Башара Асада. В адрес российских военных нередко звучали обвинения в многочисленных гражданских жертвах во время бомбардировок, которые они совершают.

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Сирия, Россия, Дамаск, Владимир Путин.
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