Президент Бразилии: США вышли из ВОЗ и мы тоже рассматриваем этот вариант

Новости мира:Бразилия пригрозила покинуть ВОЗ вслед за США.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о том, что страна намерена последовать примеру США и покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

"Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем (этот вариант)", — сказал он.

Как отметил президент, ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки, в противном случае Бразилия покинет организацию.

"Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам здесь делать в сфере охраны здоровья", — добавил Болсонару.

По последним данным министерства здравоохранения Бразилии, подтвержденные случаи заболевания в стране поднялись выше 600 тыс., и 1437 смертей были зарегистрированы в течение последних 24 часов, что является третьим рекордом суточного прироста в стране подряд.

Ранее в ВОЗ сообщили, что Южная Америка, и в основном Бразилия, стала новым эпицентром COVID-19.