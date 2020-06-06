Главаря Аль-Каиды ликвидировали на севере Мали

Во время операции в северной части Мали французские военные ликвидировали лидера террористической группировки Аль-Каида в странах исламского Магриба.
Об этом в Twitter сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
"3 июня французские вооруженные силы при поддержке партнеров нейтрализовали эмира Аль-Каиды в странах исламского Магриба Абдельмалека Друкделя и многих его сообщников", — написала Парли.
Операция прошла на севере Мали, уточнила она.
Министр отметила, что Друкдель был членом руководящего комитета Аль-Каиды и руководил группами боевиков в Северной Африке.
Парли также сообщила, что в ходе спецоперации 19 мая французские вооруженные силы захватили "ветерана джихада и важного члена ИГИЛ в Большой Сахаре" Мохаммеда эль-Мрабата.
Она подчеркнула, что Франция продолжит борьбу с террористами в регионе Сахеля.