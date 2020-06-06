Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 5 июня: Частные армии и ВНО 2020 в Украине
Итоги дня 5 июня: Частные армии и ВНО 2020 в Украине
Президент Бразилии: США вышли из ВОЗ и мы тоже рассматриваем этот вариант
Бразилия может уйти из ВОЗ
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
UFC 250: результаты взвешивания (Видео)
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми
Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо Вы умеете общаться с людьми

Главаря Аль-Каиды ликвидировали на севере Мали

Главаря Аль-Каиды ликвидировали на севере Мали
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Франция заявила о ликвидации главаря Аль-Каиды на севере Мали.

Во время операции в северной части Мали французские военные ликвидировали лидера террористической группировки Аль-Каида в странах исламского Магриба.

Об этом в Twitter сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

"3 июня французские вооруженные силы при поддержке партнеров нейтрализовали эмира Аль-Каиды в странах исламского Магриба Абдельмалека Друкделя и многих его сообщников", — написала Парли.

Операция прошла на севере Мали, уточнила она.

Министр отметила, что Друкдель был членом руководящего комитета Аль-Каиды и руководил группами боевиков в Северной Африке.

Указ Путина о применении ядерного оружия: во Франции изучают документ

Парли также сообщила, что в ходе спецоперации 19 мая французские вооруженные силы захватили "ветерана джихада и важного члена ИГИЛ в Большой Сахаре" Мохаммеда эль-Мрабата.

Она подчеркнула, что Франция продолжит борьбу с террористами в регионе Сахеля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Мали, Аль-Каида, Флоранс Парли, Абдельмалек Друкделб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
02 Чеснок: чем полезен и чем опасен
03 В "Слуге народа" назвали самое проблемное министерство в Кабмине
04 Лучше, чем кофе: с чего полезней начинать свое утро
05 "Угроза менее 5%": врач объяснила увеличение числа новых больных COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Венецию опять затопило: под воду ушла почти четверть территорий
Аномальный прилив: Венецию вновь затопило
Пикеты в Москве: полиция задержала активистов
Пикеты в Москве: полиция задержала активистов
СМИ: США выводят часть войск из Германии
СМИ: США выводят часть войск из Германии
Рецепт дня: Сочная куриная грудка с помидорами и сыром
Рецепт дня: Сочная куриная грудка с помидорами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь