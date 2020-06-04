Указ Путина о применении ядерного оружия: во Франции изучают документ

Новости мира:Париж внимательно изучает указ Путина об использовании ядерного оружия.

Франция внимательно отслеживает введение в России новых принципов государственной политики в сфере ядерного сдерживания.

Об этом заявило в среду Министерство Европы и иностранных дел страны.

"Мы ознакомились с обнародованным вчера указом президента Путина о ядерном сдерживании. Мы его внимательно анализируем", - заявили во французском МИД.

Как подчеркивается, официальный Париж выступает за продолжение диалога между государствами в формате Р5, обладающими ядерным оружием, относительно основополагающих доктрин в этой сфере, включая Францию, Великобританию, США, Россию и Китай.

"Эти усилия способствуют повышению прозрачности и взаимного доверия между ними (странами Р5 - ред.) и поэтому являются значимыми для сохранения коллективной безопасности и сокращения стратегических рисков", - отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, 2 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в сфере ядерного сдерживания. Отмечается, что сдерживание будет происходить за счет "всей военной мощи страны, в том числе ядерного оружия".

В указе, также прописаны условия применения ядерного оружия. Согласно им, Россия, в частности, сможет применить ядерное оружие в случае: поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ или ее союзников; применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения против России или ее союзников; агрессии против России с помощью обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства. Решение об использовании ядерного оружия принимает президент РФ.