Скачать
Четверг, 04.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Вакцина от Covid-19: Нидерланды, Франция, ФРГ и Италия объединят усилия для производства в рамках ЕС
Вакцина от Covid-19: Нидерланды, Франция, ФРГ и Италия объединят усилия для производства в рамках ЕС
Комитет Рады одобрил: закон об "игорке" готов ко второму чтению
Комитет Рады одобрил: закон об "игорке" готов ко второму чтению
Экс-игрок сборной Украины стал тренером клуба УПЛ
Экс-игрок сборной Украины стал тренером клуба УПЛ
"Таблетки сделали меня слабым": победитель Евровидения-2009 признался в зависимости
Александр Рыбак рассказал о зависимости

Указ Путина о применении ядерного оружия: во Франции изучают документ

Указ Путина о применении ядерного оружия: во Франции изучают документ
00:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Париж внимательно изучает указ Путина об использовании ядерного оружия.

Франция внимательно отслеживает введение в России новых принципов государственной политики в сфере ядерного сдерживания.

Об этом заявило в среду Министерство Европы и иностранных дел страны.

"Мы ознакомились с обнародованным вчера указом президента Путина о ядерном сдерживании. Мы его внимательно анализируем", - заявили во французском МИД.

Как подчеркивается, официальный Париж выступает за продолжение диалога между государствами в формате Р5, обладающими ядерным оружием, относительно основополагающих доктрин в этой сфере, включая Францию, Великобританию, США, Россию и Китай.

"Эти усилия способствуют повышению прозрачности и взаимного доверия между ними (странами Р5 - ред.) и поэтому являются значимыми для сохранения коллективной безопасности и сокращения стратегических рисков", - отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, 2 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в сфере ядерного сдерживания. Отмечается, что сдерживание будет происходить за счет "всей военной мощи страны, в том числе ядерного оружия".

Путин подписал указ об использовании ядерного оружия

В указе, также прописаны условия применения ядерного оружия. Согласно им, Россия, в частности, сможет применить ядерное оружие в случае: поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию РФ или ее союзников; применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения против России или ее союзников; агрессии против России с помощью обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование государства. Решение об использовании ядерного оружия принимает президент РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Россия, Владимир Путин, Ядерное оружие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Каков Ваш главный страх: пройдите тест и узнайте
02 Власти Беларуси отправлены в отставку
03 В МИД рассказали, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса
04 Расстояние пакостям не помеха: Меган Маркл может быть причастна к скандальной статье о Кейт Миддлтон
05 "Меня ужасает беззаконие": Максим Ежов упрекнул украинских звезд в замалчивании о жестокости в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бельгия готовится к третьему этапу смягчения карантина: откроют кафе и рестораны
В Бельгии с 8 июня откроют кафе и рестораны
Стрельба на рынке в Одессе: полиция открыла еще два дела
Стрельба на рынке в Одессе: полиция открыла еще два дела
Власти Беларуси отправлены в отставку
Власти Беларуси отправлены в отставку
Продюсеры &quot;Гладиатора&quot; с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет
Продюсеры "Гладиатора" с Расселом Кроу заявили о создании сиквела спустя 25 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь