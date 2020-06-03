Путин подписал указ об использовании ядерного оружия

Путин определил условия, при которых Россия может применять ядерное оружие.

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах российской политики в области ядерного сдерживания. В документе перечислены обстоятельства, которые позволяют применение Россией ядерного оружия.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ, передает УНН.

Согласно указу, РФ имеет право применить ядерное оружие в ответ на атаку на ее объекты инфраструктуры, или когда под угрозу будет поставлено само существование государства.

При этом ядерное оружие можно использовать даже в случае нападения на РФ с применением неядерного оружия массового поражения, в том числе и обычного оружия.

Решение о применении ядерного оружия принимает президент РФ.