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Россия опять горит: пострадавшая от пожаров площадь сопоставима с территорией Греции

Россия опять горит: пострадавшая от пожаров площадь сопоставима с территорией Греции
03:59 Сегодня Телеграф hightech.fm

От весенних пожаров в России пострадало 13,5 млн га. Это больше, чем площадь Греции.

От весенних пожаров в России пострадало 13,5 млн га. Это больше, чем площадь Греции. В Greenpeace составили антирейтинг российских регионов, где ситуация с распространением огня складывается особенно катастрофично.

Антирейтинг возглавила Еврейская автономная область — там выгорело более 20% земель, следом идут Новосибирская и Омская области, где пожар охватил уже 10% территории, а также Калининградская и Смоленская области — с 9% пострадавших площадей.

Как отмечают в Greenpeace, большинство весенних пожаров пришлась на те земли, которые не используются уже в сельском хозяйстве и постепенно зарастают лесом. Так, в европейской части России на такие территории пришлось 52% всех выгоревших бывших пастбищ. Огонь уничтожил не менее 4,7 млрд молодых деревьев, а этот показатель превышает в семь раз количество высаженных в питомниках.

"Собранные данные однозначно подтверждают, что весной горят в первую очередь именно те земли и те леса, у которых нет ясного правового статуса и за охрану которых от огня никто не отвечает. Так, действующее российское законодательство не только препятствует ведению лесного хозяйства на выбывших из оборота землях сельскохозяйственного назначения, но и вынуждает собственников избавляться от леса при помощи огня. С сельхозземель и растущих на них молодых лесов пожары переходят в "официальные" леса и на торфяники, а затем в города и посёлки", -говорит Алексей Ярошенко, руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace

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Стоит отметить, что по доле выгоревших земель лидируют те регионы, где проводили этой весной так называемые «контролируемые профилактические выжигания». Но именно эти мероприятия, задуманные как профилактические меры против пожаров, на самом деле вызывают пожары, а также создают неправильное общественное мнение — люди начинают массово жечь траву. Государственные органы призывают людей отказаться от опасной привычки.

По словам руководителя противопожарного отдела Greenpeace Григория Куксина, с осени 2019 года в России действуют особые правила для таких выжиганий, но никто их не выполняет. Более того, те люди, которые борются с огнем, сами устраивают пожары.

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Пожары, Россия, Greenpeace.
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