Протесты в США: В Австралии прошли акции солидарности

Новости мира:Протестующие в Австралии требовали справедливо расследовать факты гибели представителей расовых меньшинств во время арестов.

В Австралии протестующие требовали справедливо расследовать факты гибели представителей расовых меньшинств во время арестов, в знак солидарности с протестным движением "Black lives matter" в США.

Об этом пишет CNN.

"Протестующие, собравшиеся возле ратуши Сиднея, призывали к справедливости по делу Дэвида Дангея - австралийского аборигена, который погиб в тюрьме в Сиднее в 2015 году. Его дело вызывает параллели с недавней гибелью Джорджа Флойда при задержании полицией в США", - говорится в сообщении.

Дангей, который страдал от шизофрении и диабета, умер в пенитенциарной больнице Лонг-Бей после того, как к нему применили силу по меньшей мере четверо работников заведения, говорится в пресс-релизе, присланном CNN адвокатом семьи пострадавшего Джорджем Ньюхаузом.

Семья Дангея призывает возбудить уголовное дело против работников, причастных к его гибели.

Коренное население Австралии - аборигены материка, составляет 2,4% с 25 миллионов людей, которые сегодня населяют страну, но при этом составляет более четверти общего количества заключенных в стране.

Как сообщалось, в США продолжаются многочисленные протесты, вызванные смертью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Его 25 мая задержали в Миннеаполисе при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы посчитали фальшивой. Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд заявлял, что не может дышать, после чего ему вызвали скорую помощь. Позже мужчина скончался в больнице.