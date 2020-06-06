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Протесты в Америке: более 55 полицейских города Баффало подали в отставку

Протесты в Америке: более 55 полицейских города Баффало подали в отставку
17:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Более 55 сотрудников полицейского отряда быстрого реагирования в американском городе Баффало, штат Нью-Йорк, оставили его после отстранения двоих их коллег.

57 сотрудников полицейского отряда быстрого реагирования в американском городе Баффало, штат Нью-Йорк, оставили его после отстранения двоих их коллег, подозреваемых в избиении демонстранта.

Об этом сообщает BBC.

"Весь коллектив специального подразделения полиции в США отказался работать после того, как двух офицеров, обвиненных в жестокости, отправили в неоплачиваемый отпуск", - сообщают местные СМИ.

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Сообщается, что все 57 офицеров из состава отряда специального назначения в Баффало подали в отставку, протестуя против отстранения двух своих коллег.

На видео, которое 4 июня разошлось в соцсетях, офицеры в городе Баффало, штат Нью-Йорк, прижимают к земле мужчину пожилого возраста.

Во время задержания 75-летний мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

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Джон Эванс, председатель местного профсоюза полицейских, акцентировал: "Наша позиция заключается в том, что эти офицеры всего лишь выполняли приказ заместителя комиссара полиции Джозефа Грамаглии - очистить площадь".

Как сообщалось, ранее в США прошли многочисленные протесты, вызванные смертью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Его 25 мая задержали в Миннеаполисе при попытке расплатиться в магазине купюрой, которую продавцы посчитали фальшивой. Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд заявлял, что не может дышать, после чего ему вызвали скорую помощь. Позднее мужчина скончался в больнице. Уличные протесты с погромами и актами вандализма продолжаются до сих пор.

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США, Америка, Протесты.
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