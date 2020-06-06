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"Полная изоляция дома": Азербайджан на выходные усилил карантин
14:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса, в Азербайджане в крупных городах запретили гражданам в течение уикенда покидать собственные жилища.

В Азербайджане в крупных городах с целью предотвращения распространения коронавируса запретили гражданам в течение уикенда покидать собственные жилища.

Об этом пишет Trend.az.

"Жителям Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорана и Абшеронского района запрещено покидать места проживания", - говорится в сообщении. 

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Жесткий карантинный режим введен с полуночи 6 июня до 6 утра 8 июня.

Жителям этих городов полностью запрещено покидать свои дома. Исключения - только в случае необходимости неотложной медицинской помощи или для участия в похоронах близкого родственника.

На этих выходных - закрыты все магазины, аптеки и заведения общественного питания, прекращает работу общественный транспорт. Пользоваться личными автомобилями тоже запрещено.

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В пятницу в Азербайджане зафиксировали 338 случаев COVID-19 в течение суток.

Однако медики не склонны расценивать этот рост как вторую волну эпидемии. Общее количество летальных случаев в течение пандемии в стране сейчас составляет 82, вылечился от болезни 3 781 пациент.

Как сообщалось, по состоянию на утро субботы, 6 июня, в мире подтверждено 6 850 597 случаев коронавирус. С начала пандемии вылечились 3 351 249 человек, умерли – 398 244.

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Азербайджан, Карантин, Коронавирус.
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