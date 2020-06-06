Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия коронавируса: в Киеве растет число случаев COVID-19
Пандемия коронавируса: в Киеве растет число случаев COVID-19
Минздрав обозначил области, в которых рано ослаблять карантин
Минздрав обозначил области, в которых рано ослаблять карантин
Шевченко посетил военный госпиталь (Фото)
Шевченко посетил военный госпиталь (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня

В Германии обяжут АЗС иметь возможность заряжать электромобили

В Германии обяжут АЗС иметь возможность заряжать электромобили
14:05 Сегодня Телеграф Экономическая Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:В ФРГ заявили, что обяжут все автозаправочные станции предлагать зарядку электромобилей.

Германия заявила, что обязует все автозаправочные станции предлагать зарядку электромобилей, чтобы устранить проблемы с заправкой и повысить потребительский спрос на автомобили. 

Об этом пишет Reuters. 

Такое изменение - часть плана экономического восстановления. В рамках которого правительство также планирует потратить 2,5 млрд евро на инфраструктуру производства и зарядки аккумуляторных батарей. 

Борьба с дискриминацией: Трюдо выразил поддержку протестам в США (Видео)

Издание передает, что потребительский спрос на электромобили был ограничен опасениями по поводу ограниченного рабочего диапазона транспортных средств.

"Мы знаем, что 97%, по которым они (немцы - ЭП) не покупают электромобили, это беспокойство по поводу дальности езды", - заявил Диего Биаси, председатель и соучредитель Quercus Real Assets.

Издание сообщает, что по данным BDEW, немецкой ассоциации энергетической и водной промышленности, по состоянию на март 2020 года в Германии было 27 730 зарядных станций для электромобилей. 

По данным BDEW, для достижения массового рынка электромобилей требуется не менее 70 тыс зарядных станций и 7 тыс станций быстрой зарядки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, АЗС, Финансы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Чеснок: чем полезен и чем опасен
04 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
05 Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
ООС: боевики обстреляли позиции возле Опытного и Марьинки
Сегодня - День журналиста Украины
Сегодня - День журналиста Украины
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
Красивые поздравления с Днем журналиста Украины 2020
Красивые поздравления с Днем журналиста Украины 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь