В Германии обяжут АЗС иметь возможность заряжать электромобили

Новости мира:В ФРГ заявили, что обяжут все автозаправочные станции предлагать зарядку электромобилей.

Германия заявила, что обязует все автозаправочные станции предлагать зарядку электромобилей, чтобы устранить проблемы с заправкой и повысить потребительский спрос на автомобили.

Об этом пишет Reuters.

Такое изменение - часть плана экономического восстановления. В рамках которого правительство также планирует потратить 2,5 млрд евро на инфраструктуру производства и зарядки аккумуляторных батарей.

Издание передает, что потребительский спрос на электромобили был ограничен опасениями по поводу ограниченного рабочего диапазона транспортных средств.

"Мы знаем, что 97%, по которым они (немцы - ЭП) не покупают электромобили, это беспокойство по поводу дальности езды", - заявил Диего Биаси, председатель и соучредитель Quercus Real Assets.

Издание сообщает, что по данным BDEW, немецкой ассоциации энергетической и водной промышленности, по состоянию на март 2020 года в Германии было 27 730 зарядных станций для электромобилей.

По данным BDEW, для достижения массового рынка электромобилей требуется не менее 70 тыс зарядных станций и 7 тыс станций быстрой зарядки.