Борьба с дискриминацией: Трюдо выразил поддержку протестам в США (Видео)

Новости мира:Глава канадского правительства стал на колени в знак солидарности с протестами в Штатах.

Премьер Канады Джастин Трюдо выразил поддержку демонстрантам, которые вышли на массовые акции протеста в США в связи с убийством копами темнокожего Джорджа Флойда. Неожиданно для всех он прибыл на митинг протестующих против полицейского произвола в Оттаве.

Об этом сообщает The Guardian.

После того, как премьер стал на колени в знак солидарности с участниками демонстраций, кое-кто поблагодарил его за этот жест. Однако были и те, кто этого не понял.

"Меня не интересуют рекламные трюки, особенно сейчас, – сказал писатель из Торонто Андрей Домиз. – Как, черт возьми, вы можете стать на колени против насилия полиции? Когда вся ваша политика указывает на то, что вас это не волнует".

Trudeau takes a knee at BLM rally in Ottawa. Nice gesture but isn't this a cop/protestor thing? Or is it a solidarity thing? Or is it a virtue-signaling thing? Because it's him, I don't know. pic.twitter.com/3c6y6PpKGr — Dean Blundell (@ItsDeanBlundell) June 5, 2020

Накануне премьер высказался по поводу действий канадской полиции, признав в стране проблему с системой правопорядка.

"Много канадцев испытывают страх, когда видят сотрудников правоохранительных органов. За последние недели мы увидели, что большинство граждан внезапно осознали тот факт, что дискриминация, являющаяся реальностью для немалого количества наших сограждан, должна быть остановлена", – сказал он.

Правозащитники пояснили, что в Канаде тоже есть проблема расизма. По собранным данным, темнокожих жителей Торонто в 20 раз чаще застреливают, чем белых.

Ранее Трюдо критиковали экоактивисты после его участия в климатической акции в Монреале. Премьера осуждали, в частности, за поддержку его правительства проекта расширения трубопровода.