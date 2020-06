Борьба с дискриминацией: Трюдо выразил поддержку протестам в США (Видео)

Премьер Канады Джастин Трюдо выразил поддержку демонстрантам, которые вышли на массовые акции протеста в США в связи с убийством копами темнокожего Джорджа Флойда. Неожиданно для всех он прибыл на митинг протестующих против полицейского произвола в Оттаве.

Об этом сообщает The Guardian.

После того, как премьер стал на колени в знак солидарности с участниками демонстраций, кое-кто поблагодарил его за этот жест. Однако были и те, кто этого не понял.

"Меня не интересуют рекламные трюки, особенно сейчас, – сказал писатель из Торонто Андрей Домиз. – Как, черт возьми, вы можете стать на колени против насилия полиции? Когда вся ваша политика указывает на то, что вас это не волнует".

Trudeau takes a knee at BLM rally in Ottawa. Nice gesture but isn't this a cop/protestor thing? Or is it a solidarity thing? Or is it a virtue-signaling thing? Because it's him, I don't know. pic.twitter.com/3c6y6PpKGr

— Dean Blundell (@ItsDeanBlundell) June 5, 2020