Скачать
Суббота, 06.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия коронавируса: в Киеве растет число случаев COVID-19
Пандемия коронавируса: в Киеве растет число случаев COVID-19
В Минздраве рассказали, в каких областях наибольшее число новых случаев COVID-19
В Минздраве рассказали, в каких областях наибольшее число новых случаев COVID-19
Шевченко посетил военный госпиталь (Фото)
Шевченко посетил военный госпиталь (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня

Борьба с дискриминацией: Трюдо выразил поддержку протестам в США (Видео)

Борьба с дискриминацией: Трюдо выразил поддержку протестам в США (Видео)
12:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Глава канадского правительства стал на колени в знак солидарности с протестами в Штатах.

Премьер Канады Джастин Трюдо выразил поддержку демонстрантам, которые вышли на массовые акции протеста в США в связи с убийством копами темнокожего Джорджа Флойда. Неожиданно для всех он прибыл на митинг протестующих против полицейского произвола в Оттаве.

Об этом сообщает The Guardian.

После того, как премьер стал на колени в знак солидарности с участниками демонстраций, кое-кто поблагодарил его за этот жест. Однако были и те, кто этого не понял.

"Меня не интересуют рекламные трюки, особенно сейчас, – сказал писатель из Торонто Андрей Домиз. – Как, черт возьми, вы можете стать на колени против насилия полиции? Когда вся ваша политика указывает на то, что вас это не волнует".

Накануне премьер высказался по поводу действий канадской полиции, признав в стране проблему с системой правопорядка.

"Много канадцев испытывают страх, когда видят сотрудников правоохранительных органов. За последние недели мы увидели, что большинство граждан внезапно осознали тот факт, что дискриминация, являющаяся реальностью для немалого количества наших сограждан, должна быть остановлена", – сказал он.

Иностранное вмешательство: Facebook провела расследование по протестам в США

Правозащитники пояснили, что в Канаде тоже есть проблема расизма. По собранным данным, темнокожих жителей Торонто в 20 раз чаще застреливают, чем белых.

Ранее Трюдо критиковали экоактивисты после его участия в климатической акции в Монреале. Премьера осуждали, в частности, за поддержку его правительства проекта расширения трубопровода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Канада, Протесты, Протесты в США, Джастин Трюдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У нас есть жесткая и принципиальная позиция": Кулеба рассказал о критике со стороны РФ
02 Надя Дорофеева засветила пышную грудь
03 Чеснок: чем полезен и чем опасен
04 Залитый нефтью Норильск показали из космоса (Фото)
05 Учащенный пульс: отвары, которые помогут справиться с тахикардией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лето в &quot;деле&quot;: теплый прогноз погоды на 6 июня
Лето в "деле": теплый прогноз погоды на 6 июня
Сегодня - День журналиста Украины
Сегодня - День журналиста Украины
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ
С Днем журналиста 2020! Оригинальные СМС-поздравления с профессиональным праздником
С Днем журналиста 2020! Оригинальные СМС-поздравления с профессиональным праздником
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь