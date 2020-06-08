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Впервые за период эпидемии: тысячи бразильцев вышли на антиправительственные протесты

Впервые за период эпидемии: тысячи бразильцев вышли на антиправительственные протесты
04:38 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Бразилии прошли массовые протесты против президента Болсонару

В Бразилии в воскресенье параллельно прошли массовые протесты против президента страны Жаира Болсонару и акции в его поддержку.

В столице государства, городе Бразилиа, сотни людей вышли на улицы с плакатами, на которых было написано "Против расизма и фашизма" и "Терроризм - это политика правительства по уничтожению". Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

Эта акция стала первой в Бразилии демонстрацией против Жаира Болсонару за все время пандемии коронавируса. Одновременно с ней в Бразилиа собралась менее крупная группа активистов из числа сторонников президента, чтобы потребовать снять действующие из-за пандемии COVID-19 ограничения. Сам Болсонару уже неоднократно принимал участие в акциях своих сторонников, которые регулярно проходят по выходным в правительственном квартале столицы.

В Сан-Паулу на демонстрацию в поддержку Болсонару пришло около 50 человек. В то же время на расстоянии примерно десяти километров от места проведения их акции тысячи бразильцев вышли на протест против главы государства. "Болсонару - против всего: ему не нужны черные, гомосексуалы, женщины. Он думает только о богатых", - сообщила одна из участниц протеста.

Жаир Болсонару долго отказывался признавать реальность угрозы, исходящей от коронавируса. Вызываемую им легочную болезнь COVID-19 он однажды назвал "легким гриппом". Кроме того, он не раз критиковал ограничения, введенные на фоне пандемии в различных штатах Бразилии, поскольку из-за них страдает экономика страны.

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По данным Университета Джонса Хопкинса за раннее утро 8 июня, число заражений коронавирусом в Бразилии с начала пандемии достигло 672 846 человек.

По количеству жертв COVID-19 Бразилия занимает третье место в мире, после США и Великобритании: от последствий этой болезни в стране скончалось уже 35 930 пациентов.

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Бразилия, Протесты, Коронавирус, Жаир Болсонару.
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