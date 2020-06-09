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Авиакатастрофа МАУ: в Иране задержали шестерых человек

Авиакатастрофа МАУ: в Иране задержали шестерых человек
14:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о катастрофе самолета авиакомпании МАУ, сбитого вблизи аэропорта Тегерана 8 января.

В настоящее время в Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о катастрофе самолета авиакомпании МАУ, сбитого вблизи аэропорта Тегерана 8 января.

Об этом сообщает IRNA.

"Представитель судебной власти (Ирана – ред.) Голамхосейн Эсмаили заявил, что в настоящее время шестеро обвиняемых задержаны в связи с делом катастрофы украинского самолета, трое из которых были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей", - говорится в сообщении.

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По его словам, судебные власти, в частности Судебная организация вооруженных сил, отвечают за дело о катастрофе украинского самолета.

"Как только произошел инцидент (с самолетом МАУ - ред.), были изданы приказы и была назначена специальная ветка в судебной организации Вооруженных сил", - отметил Эсмаили.

Как известно, 8 января 2020 года после вылета из Тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни был сбит двумя ракетами самолет компании МАУ. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Официальный представитель Ирана в международной организации гражданской авиации еще в марте согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор это не выполнено.

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Иран, МАУ.
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