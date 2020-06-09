В Турцию отправили пациентов из Украины на лечение

Новости мира:В МИД Украины рассказали, что в Турцию спецрейсом прибыли 40 пациентов из Украины на лечение.

В Турцию спецрейсом прибыли 40 пациентов из Украины на лечение, в частности, онкологии и обследование.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает УНН.

"Пустой аэропорт Стамбула. Сейчас рейсов нет. Но один самолет прилетел. Наш. МИД приложило немало усилий, чтобы организовать этот срочно необходимый спецрейс. Им более 40 пациентов прибыли в Турцию на лечение (онкология + обследование)", - отметил глава МИД.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые нуждаются в лечении за рубежом, что не проводится в Украине, смогут пролечиться после открытия клиник.