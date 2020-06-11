Впервые в истории: Генассамблея ООН соберется на онлайн-сессию

Новости мира:Генассамблея ООН впервые в истории пройдет в онлайн-режиме.

Председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде обратился к странам, входящих в организацию, с предложением провести запланированную на 22-29 сентября сессию Генассамблеи в онлайн-режиме. Об этом говорится в его письме к странам-участницам, информируют AFP и DW.

Предполагается, что в зале Генассамблеи покажут заранее записанные выступления без личного участия лидеров государств в заседании.

"Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведение масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной степени все еще будут действовать в сентябре 2020 года", - написал Мухаммад-Банде.

По его словам, страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.

Лично присутствовать на сессии Генассамблеи смогут быть один или два дипломата от каждой делегации.

Генеральная Ассамблея ООН являются самыми большими дипломатическими сборами в мире и включает в себя сотни параллельных мероприятий и двусторонних или многосторонних встреч мировых лидеров.

Она никогда не отменялась со времен основания ООН в 1945 году, но переносилась 2001 году из-за терактов 11 сентября в США и в 1964 году из-за финансового кризиса.