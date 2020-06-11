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Впервые в истории: Генассамблея ООН соберется на онлайн-сессию

Впервые в истории: Генассамблея ООН соберется на онлайн-сессию
03:51 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Генассамблея ООН впервые в истории пройдет в онлайн-режиме.

Председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде обратился к странам, входящих в организацию, с предложением провести запланированную на 22-29 сентября сессию Генассамблеи в онлайн-режиме. Об этом говорится в его письме к странам-участницам, информируют AFP и DW.

Предполагается, что в зале Генассамблеи покажут заранее записанные выступления без личного участия лидеров государств в заседании.

"Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведение масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной степени все еще будут действовать в сентябре 2020 года", - написал Мухаммад-Банде.

По его словам, страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.

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Лично присутствовать на сессии Генассамблеи смогут быть один или два дипломата от каждой делегации.

Генеральная Ассамблея ООН являются самыми большими дипломатическими сборами в мире и включает в себя сотни параллельных мероприятий и двусторонних или многосторонних встреч мировых лидеров.

Она никогда не отменялась со времен основания ООН в 1945 году, но переносилась 2001 году из-за терактов 11 сентября в США и в 1964 году из-за финансового кризиса.

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ООН, Коронавирус.
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