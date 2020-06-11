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Лодка с мигрантами потерпела крушение возле берегов Туниса: найдено уже 30 тел

Лодка с мигрантами потерпела крушение возле берегов Туниса: найдено уже 30 тел
05:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Возле Туниса в результате аварии лодки погибли 30 мигрантов.

В береговой охране Нацгвардии Туниса в среду, 10 июня, сообщили, что неподалеку от порта Сфакс в конце прошлой недели перевернулась и затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек.

Об этом сообщили АР и DW.

Во вторник, 9 июня, 22 тела волны выбросили на берег на соседнем острове Керкенна. Среди них были 19 женщин и двое детей. Остальные тела были найдены в воде.

В сообщении отмечается, что погибшие мигранты были преимущественно из Кот-д'Ивуара, за исключением капитана судна, который был тунисцем. По некоторым данным, на борту судна находились 53 мигранта, многие из которых до сих пор считаются пропавшими без вести.

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По данным агентства ООН по делам беженцев, количество попыток добраться до итальянского побережья из Туниса за первые четыре месяца этого года увеличилась на 150 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Мигранты, Тунис.
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