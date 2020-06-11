Лодка с мигрантами потерпела крушение возле берегов Туниса: найдено уже 30 тел

Новости мира:Возле Туниса в результате аварии лодки погибли 30 мигрантов.

В береговой охране Нацгвардии Туниса в среду, 10 июня, сообщили, что неподалеку от порта Сфакс в конце прошлой недели перевернулась и затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек.

Об этом сообщили АР и DW.

Во вторник, 9 июня, 22 тела волны выбросили на берег на соседнем острове Керкенна. Среди них были 19 женщин и двое детей. Остальные тела были найдены в воде.

В сообщении отмечается, что погибшие мигранты были преимущественно из Кот-д'Ивуара, за исключением капитана судна, который был тунисцем. По некоторым данным, на борту судна находились 53 мигранта, многие из которых до сих пор считаются пропавшими без вести.

По данным агентства ООН по делам беженцев, количество попыток добраться до итальянского побережья из Туниса за первые четыре месяца этого года увеличилась на 150 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.