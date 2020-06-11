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Бойня на севере Нигерии: боевики убили более сотни человек

Бойня на севере Нигерии: боевики убили более сотни человек
05:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В Нигерии боевики убили более 100 человек в результате серии нападений

Боевики, принадлежность которых пока неизвестна, в результате серии нападений на севере и северо-востоке Нигерии убили более 100 человек.

Об этом информируют dpa и DW.

Как сообщил один из членов местного подразделения гражданской обороны Рабиу Иса, первое нападение боевики, передвигавшиеся на автомобилях и мотоциклах, совершили вечером во вторник, 9 июня, в деревне на северо-востоке штата Борно. По его словам, нападавшие убивали всех, кто попадался на их пути.

"Мы насчитали 69 тел, но количество погибших может быть больше, так как некоторые люди все еще считаются пропавшими без вести", - сказал Иса.

По словам другого свидетеля, местного жителя, нападавшие украли или убили более 2000 коров. Они также воровали еду и разрушали дома крестьян.

В Нигерии во время военной операции уничтожены 70 боевиков

Еще одна серия нападений произошла на деревни на севере Нигерии, где нападавшие также забрали большое количество коров. Местные СМИ сообщили, что в результате нападения погибли около 50 человек. Пока непонятно, кто стоит за этими нападениями.

На сегодня наиболее активно в районах центральной и северной Нигерии действуют боевики исламистской террористической группировки "Боко Харам". С 2009 года от рук исламских фундаменталистов погибли десятки тысяч человек. Примерно 2,5 миллиона человек покинули свои дома.

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Нигерия, Нападение, Боко Харам.
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