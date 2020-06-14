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В Нигерии боевики убили десятки и ранили сотни человек

В Нигерии боевики убили десятки и ранили сотни человек
Обновлено 08:22 Сегодня Телеграф УНН
13 июня в северо-восточном штате Борно исламские боевики убили не менее 20 солдат и более 40 гражданских лиц и ранили сотни людей в результате двойного нападения.

Не менее 60 человек стали жертвами двух атак боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии.Об этом для агентства Reuters сообщили жители и бойца гражданской оперативной группы.

Нападения в районах местных органов власти Монгун и Нганзай состоялись всего через несколько дней после того, как боевики убили, по крайней мере, 69 человек в ходе рейда на деревню в еще одном районе — Губио, пишет агентство.

Два гуманитарных работника и три жителя сообщили Reuters, что боевики, вооруженные тяжелым оружием, включая ракетные установки, прибыли в Монгун, центр международных неправительственных организаций, примерно в 11:00 утра по местному времени. Они захватили правительственные силы, потерпев некоторые потери, но убив по меньшей мере 20 солдат и находились в районе в течение трех часов.

Источники сообщили, что под перекрестным огнем были ранены сотни гражданских лиц, что привело к перегрузке местной больницы и заставило некоторых из раненых лежать на улице в ожидании помощи.

По словам источников, боевики также подожгли местный полицейский участок и сожгли гуманитарный центр Организации Объединенных Наций в этом районе, хотя пресс-секретарь ООН сказал, что объекту был нанесен лишь незначительный ущерб. Боевики раздавали жителям письма на местном языке хауса, предупреждая их не работать с военными, белыми христианами-западниками или другими “неверующими”.

Боевики также вошли в Нганзай примерно в это же время в субботу, по словам двух жителей и одного бойца Гражданской объединенной оперативно-тактической группы (CJTF). Они прибыли на мотоциклах и пикапах и убили более 40 человек, сообщили источники.

Пресс-секретарь вооруженных сил не ответил на призывы прокомментировать нападения. Официальные представители ООН не смогли оперативно связаться с ними для получения комментариев.

На сегодня наиболее активно в районах центральной и северной Нигерии действуют боевики исламистской террористической группировки “Боко Харам”. С 2009 года от рук исламских фундаменталистов погибли десятки тысяч человек. Примерно 2,5 миллиона человек покинули свои дома.

Как сообщалось, 11 июня боевики, принадлежность которых пока неизвестна, в результате серии нападений на севере и северо-востоке Нигерии убили более 100 человек.

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Теракт, Нигерия, Боевики, Борно.

Автор:

Телеграф
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