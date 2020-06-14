Власти Мексики на границе с США выявили крупную партию наркотиков

Власти Мексики конфисковали крупную партию наркотиков на таможне в городе Тихуана на границе с США. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении налоговой службы (SAT) республики, передает Milenio.
“Сотрудники SAT изъяли 301 ящик с марихуаной весом 3607 кг и 21 ящик с метамфетамином весом 565 кг”, — указывается в документе.
Согласно приблизительным оценкам, стоимость этой партии наркотиков составляет около 3,5 млн долларов. Нелегальный груз удалось обнаружить в ходе осмотра с использованием рентгеновского аппарата.
Сведений о задержании контрабандистов обнародовано не было.
Как сообщалось, правоохранители обнаружили в Великоновоселковском районе Донецкой области поле с более чем 8 тысячами кустов конопли.