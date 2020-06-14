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Власти Мексики на границе с США выявили крупную партию наркотиков

Власти Мексики на границе с США выявили крупную партию наркотиков
Обновлено 08:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
Представители власти Мексики конфисковали свыше 4 тонн наркотиков на таможне в городе Тихуана в штате Северная Нижняя Калифорния на границе с США.

Власти Мексики конфисковали крупную партию наркотиков на таможне в городе Тихуана на границе с США. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении налоговой службы (SAT) республики, передает Milenio.

“Сотрудники SAT изъяли 301 ящик с марихуаной весом 3607 кг и 21 ящик с метамфетамином весом 565 кг”, — указывается в документе.

Согласно приблизительным оценкам, стоимость этой партии наркотиков составляет около 3,5 млн долларов. Нелегальный груз удалось обнаружить в ходе осмотра с использованием рентгеновского аппарата.

Сведений о задержании контрабандистов обнародовано не было.

Как сообщалось, правоохранители обнаружили в Великоновоселковском районе Донецкой области поле с более чем 8 тысячами кустов конопли.

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Все по теме:

США, Наркотики, Мексика.

Автор:

Телеграф
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