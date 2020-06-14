На Донетчине обнаружили плантацию с "наркоурожаем", владельца разыскивают

В Донецкой области полиция обнаружила плантацию с 8 тысячами кустов конопли, личность владельца посевов устанавливают.

Правоохранители обнаружили в Великоновоселковском районе Донецкой области поле с более чем 8 тысячами кустов конопли.

Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донетчины.

“При обследовании района вблизи села Новоочеретоватое полицейские обнаружили поле с посевом наркотических растений. Площадь, на которой росли конопля, составляет около гектара. Во время ликвидации "наркоурожая" правоохранители насчитали более 8 000 кустов марихуаны”, - отмечают правоохранители.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность владельца посевов.

Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса.

Как сообщалось, на Николаевщине задержали мужчину и женщину 32-х и 57-ми лет, которые подозреваются в сбыте наркотических средств.