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В Николаевской области "накрыли" наркоторговцев: силовики штурмовали дом (Видео)

В Николаевской области "накрыли" наркоторговцев: силовики штурмовали дом (Видео)
00:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Николаевской области штурмом взяли дом вооруженных наркодельцов.

На Николаевщине задержали мужчину и женщину 32-х и 57-ми лет, которые подозреваются в сбыте наркотических средств. Так, в ходе обысков правоохранители изъяли наркотических средств на 100 000 гривен, оружие, в т.ч. огнестрельное, патроны различного калибра и более 38 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"4 июня правоохранители провели спецоперацию по ликвидации канала сбыта особо опасного наркотического средства — опия и кристаллического метадона на территории города Вознесенск, во время которой были задержаны двое дельцов — мужчина и женщина неславянского происхождения 32-х и 57-ми лет. Известно, что у злоумышленников были сообщники, по ним пока продолжаются следственные действия ", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что санкционированные обыски были проведены по месту жительства фигурантов и в автомобиле злоумышленника.

"В результате полицейские изъяли более 38 тыс. гривен, заполненные и использованы медицинские шприцы разного объема, ампулы из-под лекарственных средств, четыре единицы оружия: пистолет Макарова, пистолет "Retay", охотничий нарезной карабин "Сайга" и охотничье ружье, патроны калибра 9 мм и 7,62, коллекционные монеты, мобильные телефоны, сим-карты, платежные карты, флэш-накопители, а также блокнот с черновыми записями и другие вещественные доказательства", — добавляется в сообщении.

Более литра опия нашла полицейская бельгийская овчарка Ника. Она определила наркотическое вещество в закрытой пластиковой бутылке из-под напитка, которую злоумышленники держали отдельно.

Общая стоимость изъятых наркотических средств по ценам черного рынка составляет более 100 тыс. гривен.

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Женщине, непосредственно в доме которой осуществлялась продажа и изготовление наркотиков, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. Мужчине, кроме сбыта наркотиков, дополнительно инкриминируется незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.

Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, в ближайшее время суд будет избирать им меру пресечения.

Также устанавливаются другие участники преступной схемы.

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Николаевская область, Наркотики, Нацполиция.
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