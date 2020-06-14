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Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Канаде уже почти сто тысяч инфицированных коронавирусом

В Канаде уже почти сто тысяч инфицированных коронавирусом
19:14 Сегодня Телеграф Укринформ
В Канаде от COVID-19 умерли уже более восьми тысяч человек.

Количество погибших от нового коронавируса в Канаде превысило восемь тысяч и продолжает расти.

Об этом свидетельствуют официальные статистические данные, обнародованные на сайте правительства Канады.

Так, по состоянию на вечер субботы, COVID-19 унес жизни 8107 жителей Канады.

Инфицирование вирусом подтвердили у 98 410 человек, а тест на COVID-19 сдали 2 113 924 канадца, то есть более 95% людей получили отрицательный результат. Смертность сейчас составляет чуть более 8%.

Более 50% (53 824 человека) от общего количества инфицированных проживают в провинции Квебек, из них более 26 тыс. - в Монреале, крупнейшем городе провинции. Таким образом, на Монреаль приходится более четверти всех случаев инфицирования COVID-19. Здесь больше и смертей - 3189 человек, то есть около 40% от всех летальных исходов Канады.

Коронавирус: более 30 тысяч беларусов переболели COVID-19

Больше всего умирали от COVID-19 в домах для людей преклонного возраста.

В соседних с Канадой США уже обнаружили более 2,1 млн больных и зарегистрировали свыше 117 тыс. смертей от нового коронавируса.

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Канада, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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