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Боевики напали на миссию ООН в Мали, есть погибшие

Боевики напали на миссию ООН в Мали, есть погибшие
07:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Неизвестные вооруженные лица напали на сотрудников миссии ООН в районе города Гао на севере Мали, в результате чего погибли два миротворца.

На севере Мали группа неизвестных напала на сотрудников миссии ООН, в результате два миротворца погибли. Об этом сообщает Синьхуа.

"По сообщению из Бамако (столица Мали – ред.), накануне два миротворца ООН при выполнении задания на севере Мали подверглись нападению и были убиты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вечером члены миротворческой миссии ООН подверглись нападению со стороны группы неизвестных вооруженных лиц во время выполнения задания в районе города Гао на севере Мали.

В результате атаки два миротворца погибли. Миротворческие силы незамедлительно произвели ответный удар и отразили нападение боевиков, указывается в коммюнике Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA ).

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Глава MINUSMA Махамат Салех Аннадиф в официальном сообщении резко осудил нападение на миротворцев. Он заявил, что миссия ООН приложит все силы, чтобы установить и наказать виновников трагедии в соответствии с законом.

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ООН, Боевики, Мали, МІНУСМА.

Автор:

Телеграф
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