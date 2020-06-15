Боевики напали на миссию ООН в Мали, есть погибшие

Неизвестные вооруженные лица напали на сотрудников миссии ООН в районе города Гао на севере Мали, в результате чего погибли два миротворца.

На севере Мали группа неизвестных напала на сотрудников миссии ООН, в результате два миротворца погибли. Об этом сообщает Синьхуа.

"По сообщению из Бамако (столица Мали – ред.), накануне два миротворца ООН при выполнении задания на севере Мали подверглись нападению и были убиты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вечером члены миротворческой миссии ООН подверглись нападению со стороны группы неизвестных вооруженных лиц во время выполнения задания в районе города Гао на севере Мали.

В результате атаки два миротворца погибли. Миротворческие силы незамедлительно произвели ответный удар и отразили нападение боевиков, указывается в коммюнике Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA ).

Глава MINUSMA Махамат Салех Аннадиф в официальном сообщении резко осудил нападение на миротворцев. Он заявил, что миссия ООН приложит все силы, чтобы установить и наказать виновников трагедии в соответствии с законом.