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Трагедия PS752: Трюдо рассказал о дальнейшей судьбе "черных ящиков"

Трагедия PS752: Трюдо рассказал о дальнейшей судьбе "черных ящиков"
Обновлено 23:37 Сегодня Телеграф УНН
Иран вскоре отправит во Францию "черные ящики" сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Yahoo News.

"Черные ящики должны быть вскоре отправлены во Францию", - заявил Трюдо на ежедневном брифинге.

По его словам, задержка отправки была вызвана ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

"Мы будем продолжать давление на иранский режим вместе с нашими международными партнерами, чтобы получить ответы, получить справедливость, получить компенсацию для семей", - добавил он.

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Трагедия PS752: в Иране рассказали, почему до сих пор не передали "черные ящики"

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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Все по теме:

Иран, Канада, Джастин Трюдо, PS752.

Автор:

Телеграф
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