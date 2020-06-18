Пандемия: у президента Гондураса и его жены обнаружили коронавирус

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес и его жена Гарсия заболели коронавирусом. Об этом он заявил во время обращения к нации, передает CNN.

"Как президент нации и ответственный гражданин, я хочу сообщить, что на выходных я начал плохо себя чувствовать, и у меня во вторник диагностировали COVID-19", - сказал Эрнандес.

Он добавил, что несмотря на то, что врачи рекомендовали ему отдыхать, он продолжит работать дистанционно при помощи помощников. Президент Гондураса также отметил, что болеет коронавирусом в легкой форме.

Отмечается, что жена Эрнандеса и двое его помощников также инфицировались COVID-19.

Сейчас в стране зарегистрировано 9 656 случаев коронавируса, из которых 330 оказались летальными.

По данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев коронавирус в мире составляет 8 345 995, из них 448 719 летальные, выздоровели 4 364 062 человек.