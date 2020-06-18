COVID-19 вернулся в Новую Зеландию

Коронавирус диагностировали у 60-летнего мужчины, вернувшегося в Новую Зеландию из Пакистана.

Новозеландские медики выявили новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки. Это 60-летний мужчина, который 13 июня вернулся в Новую Зеландию из Пакистана.

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Веллингтоне главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд.

"Прибывший находится в изоляции в государственном карантинном центре Окленда. Он прилетел в страну из Мельбурна рейсом Air New Zealand, и сейчас мы связываемся со всеми, кто был с ним в самолете, хотя известно, что в течение всего полета он был в маске", - сказал Блумфилд.

Главный санитарный врач отметил, что "по всему миру число зараженных все еще растет и случаи заражения коронавирусом будут выявляться у прибывающих в страну людей", но государственная система здравоохранения страны готова к этому и "здоровью новозеландцев ничего не угрожает".

16 июня впервые за 24 дня в Новой Зеландии были выявлены два новых случая заражения коронавирусом. Диагноз был подтвержден у двух подданных Великобритании, прибывших на похороны члена семьи. В данный момент обе женщины изолированы и получают лечение в государственном карантинном центре Окленда.

Общее число заразившихся в стране составляет 1 507 человек. Вылечились после вызванного коронавирусом заболевания 1 482 инфицированных, скончались 22 заболевших.