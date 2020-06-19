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У побережья Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

У побережья Новой Зеландии произошло мощное землетрясение
Обновлено 07:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в море к северо-востоку от побережья Новой Зеландии. Об этом сообщает Daily Mail.

"Землетрясение магнитудой 7,4 поразило северо-восток Новой Зеландии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился на глубине 33 километров к югу от островов Кермадек.

После землетрясения система оповещения о цунами в Тихом океане предупредила, что огромные волны могут возникнуть в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.

Позже угроза цунами была снижена. Отмечается также, что нет угрозы цунами непосредственно для побережья Новой Зеландии или Австралии.

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Однако Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии заявило, что прибрежные районы могут ощущать мощные и необычные течения, а также непредсказуемые волны.

Напомним, в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье, 14 июня, вечером в провинции Бингель на востоке Турции, один человек погиб, около 20 получили ранения.

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Все по теме:

Землетрясение, Новая Зеландия, Тихий океан.

Автор:

Телеграф
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