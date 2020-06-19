У побережья Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в море к северо-востоку от побережья Новой Зеландии. Об этом сообщает Daily Mail.

"Землетрясение магнитудой 7,4 поразило северо-восток Новой Зеландии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эпицентр землетрясения находился на глубине 33 километров к югу от островов Кермадек.

После землетрясения система оповещения о цунами в Тихом океане предупредила, что огромные волны могут возникнуть в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.

Позже угроза цунами была снижена. Отмечается также, что нет угрозы цунами непосредственно для побережья Новой Зеландии или Австралии.

Однако Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии заявило, что прибрежные районы могут ощущать мощные и необычные течения, а также непредсказуемые волны.

Напомним, в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье, 14 июня, вечером в провинции Бингель на востоке Турции, один человек погиб, около 20 получили ранения.