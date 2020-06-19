Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин обнародовал обновленные правила адаптивного карантина
Кабмин обнародовал обновленные правила адаптивного карантина
Минздрав пригрозил штрафами за несоблюдение карантина
Минздрав пригрозил штрафами за несоблюдение карантина
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
The Matrix: Документальный фильм о Ломаченко (Видео)
Могут разочаровать: раскрыты некоторые подробности новых iPhone от Apple
Могут разочаровать: раскрыты некоторые подробности новых iPhone от Apple

Россия заблокировала временную процедуру дистанционного голосования в Генассамблее ООН

Россия заблокировала временную процедуру дистанционного голосования в Генассамблее ООН
23:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Украина обеспокоена тем, что не удалось принять решение о процедуре дистанционного голосования в Генассамблее ООН.

Россия вместе с Венесуэлой, Ираном и Кубой нарушили так называемую процедуру умолчания во время принятия инициативы о введении временных положений о дистанционном голосовании Генассамблеи ООН в период пандемии.

Позицию Украины по этому поводу прокомментировал агентству постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Украина обеспокоена тем, что сегодня не удалось принять решение о введении временной процедуры дистанционного голосования в Генеральной Ассамблее ООН", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в условиях нынешней чрезвычайной ситуации и пандемии "наиболее демократичный главный орган ООН - Генассамблея остается ограниченным в выполнении возложенных на него полномочий согласно Уставу ООН".

Впервые в истории: Генассамблея ООН соберется на онлайн-сессию

На следующей неделе ООН будет отмечать годовщину принятия своей Хартии. В этой связи постоянный представитель Украины подчеркнул, что положения основополагающего документа "не только игнорируются, но и грубо нарушаются одним постоянным членом Совета Безопасности".

Как заметил Кислица, сегодняшние действия РФ доказали, что пагубная практика их манипуляций положениями Устава ООН и ограничения дееспособности органов ООН была применена и к Генеральной Ассамблее. А этот орган призван сбалансировать полномочия Совбеза и решать демократическим способом любые вопросы, которые рассматриваются в ООН, в том числе в сфере поддержания международного мира и безопасности.

"Украина вместе с нашими партнерами и другими прогрессивными членами Организации будет прилагать усилия с целью возобновления полноценной деятельности Генеральной Ассамблеи во времена, когда международное сообщество ожидает от нее решительных и практических шагов по противодействию пандемии, а также решения других проблем, которые только обострились во время COVID-19", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Пандемия, Генассамблея ООН.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Подкормка огурцов в открытом грунте
02 Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены
03 Итоги дня 18 июня: освобождение от ВНО и законопроект о референдуме
04 Звезда "Белого солнца пустыни" Галина Дашевская трагически погибла
05 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация в ООС: боевики обстреляли жилые дома Авдеевки
Ситуация в ООС: боевики обстреляли жилые дома Авдеевки
Президент сменил главу РГА на Херсонщине
Президент сменил главу РГА на Херсонщине
На Львовщине продлили карантинные меры
На Львовщине продлили карантинные меры
&quot;Вирусная передача в популяциях может стать необратимой&quot;: ученые обеспокоены опасностью заражения COVID-19 от животных
"Вирусная передача в популяциях может стать необратимой": ученые обеспокоены опасностью заражения COVID-19 от животных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь