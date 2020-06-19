Россия заблокировала временную процедуру дистанционного голосования в Генассамблее ООН

Украина обеспокоена тем, что не удалось принять решение о процедуре дистанционного голосования в Генассамблее ООН.

Россия вместе с Венесуэлой, Ираном и Кубой нарушили так называемую процедуру умолчания во время принятия инициативы о введении временных положений о дистанционном голосовании Генассамблеи ООН в период пандемии.

Позицию Украины по этому поводу прокомментировал агентству постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Украина обеспокоена тем, что сегодня не удалось принять решение о введении временной процедуры дистанционного голосования в Генеральной Ассамблее ООН", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в условиях нынешней чрезвычайной ситуации и пандемии "наиболее демократичный главный орган ООН - Генассамблея остается ограниченным в выполнении возложенных на него полномочий согласно Уставу ООН".

На следующей неделе ООН будет отмечать годовщину принятия своей Хартии. В этой связи постоянный представитель Украины подчеркнул, что положения основополагающего документа "не только игнорируются, но и грубо нарушаются одним постоянным членом Совета Безопасности".

Как заметил Кислица, сегодняшние действия РФ доказали, что пагубная практика их манипуляций положениями Устава ООН и ограничения дееспособности органов ООН была применена и к Генеральной Ассамблее. А этот орган призван сбалансировать полномочия Совбеза и решать демократическим способом любые вопросы, которые рассматриваются в ООН, в том числе в сфере поддержания международного мира и безопасности.

"Украина вместе с нашими партнерами и другими прогрессивными членами Организации будет прилагать усилия с целью возобновления полноценной деятельности Генеральной Ассамблеи во времена, когда международное сообщество ожидает от нее решительных и практических шагов по противодействию пандемии, а также решения других проблем, которые только обострились во время COVID-19", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.