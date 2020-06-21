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В Канаде требуют от Китая освободить из-под ареста двух своих граждан

В Канаде требуют от Китая освободить из-под ареста двух своих граждан
07:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
Канада очень обеспокоена выдвижением двум ее гражданам официальных обвинений в шпионаже Китаем.

"Нам известно, что Китай решил официально выдвинуть обвинения против Майкла Коврига и Майкла Спейвора. Канада очень разочарована и обеспокоена. Как изначально заявляло правительство Канады, Ковриг и Спейвор были задержаны неоправданно. Канада продолжает призывать Китай к их немедленному освобождению", - сказал Шампань.

Он отметил, что дело освобождения из-под ареста в Китае двух канадцев "остается высоким приоритетом правительства Канады". "Мы глубоко обеспокоены, что канадским должностным лицам с середины января не был предоставлен консульский доступ к Ковригу и Спейвору. Канада продолжает требовать немедленного консульского доступа к Ковригу и Спейвору в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях", - отметил министр.

Шампань добавил, что Канада "продолжает выступать в защиту Коврига и Спейвора вместе с международными партнерами". 

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Как сообщалось, в пятницу, 19 июня, прокуратура Пекина обвинила Майкла Коврига в шпионаже для получения разведывательных данных государственной тайны, а прокуроры в городе Дандонг обвинили Майкла Спейвора в шпионаже в пользу иностранной компании и незаконной передачи данных, представляющих государственную тайну.

Оба мужчины находятся в китайских СИЗО в течение 18 месяцев после того, как были задержаны вскоре после ареста финансового директора китайской корпорации Huawei Менг ВАНЖА в Канаде по запросу США. Пекин всегда отрицал связь между этими задержаниями.

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Китай, Канада.

Автор:

Телеграф
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