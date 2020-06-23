Трюдо об открытии границ Канады: Мы будем очень-очень осмотрительными

Канада очень тщательно оценивать целесообразность открытия границ и не будет спешить с этим решением. Об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Я понимаю, насколько это сложно и печально для некоторых, однако слишком быстрое и небрежное открытие приведет к возобновлению, способному вернуть нас к жесткому карантину и повторному закрытию экономики, чего никто не хочет", - сказал Трюдо.

В то же время он добавил, что "есть много туристов и туркомпаний, регионов в нашей стране, а также компаний наподобие авиационных, которые бы очень хотели восстановлением международных путешествий".

"Впрочем, на каждом этапе присматриваясь к следующим шагам, следует прежде всего удостовериться в безопасности канадцев", - отметил премьер-министр.

Трюдо обратил внимание, что правительство оказывает разнообразную помощь канадцам, понимая экономические потери, которые нанес COVID-19.

"Именно поэтому мы создали программы значительной поддержки как крупных, так и малых предприятий и отдельных канадцев, чтобы они имели возможность продержаться следующие месяцы. Мы будем очень-очень осмотрительными в отношении того, когда и как открывать наши международные границы", - подытожил глава правительства Канады.

Как сообщалось ранее, чтобы уберечь себя от ввоза COVID-19, Канада еще в марте закрыла границы для большинства путешественников. Хотя с того времени миграционные правила были несколько смягчены, попасть в страну до сих пор могут лишь отдельные категории иностранцев.