Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Взрыв на Позняках: полиция отбросила одну из версий происшествия
Взрыв на Позняках: полиция отбросила одну из версий происшествия
Руководитель УЗ на встрече с Саакашвили попросил 50 миллиардов
Руководитель УЗ на встрече с Саакашвили попросил 50 миллиардов
Динамо едва обыграло Колос, благодаря VAR
Динамо едва обыграло Колос, благодаря VAR
Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)
Леся Никитюк сделала кокетливое фото и влюбила в себя всех подписчиков (Фото)

Трюдо об открытии границ Канады: Мы будем очень-очень осмотрительными

Трюдо об открытии границ Канады: Мы будем очень-очень осмотрительными
02:48 Сегодня Телеграф Укринформ
Канада очень тщательно оценивать целесообразность открытия границ и не будет спешить с этим решением. Об этом во время пресс-конференции в Оттаве рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Я понимаю, насколько это сложно и печально для некоторых, однако слишком быстрое и небрежное открытие приведет к возобновлению, способному вернуть нас к жесткому карантину и повторному закрытию экономики, чего никто не хочет", - сказал Трюдо.

В то же время он добавил, что "есть много туристов и туркомпаний, регионов в нашей стране, а также компаний наподобие авиационных, которые бы очень хотели восстановлением международных путешествий".

"Впрочем, на каждом этапе присматриваясь к следующим шагам, следует прежде всего удостовериться в безопасности канадцев", - отметил премьер-министр.

Трюдо обратил внимание, что правительство оказывает разнообразную помощь канадцам, понимая экономические потери, которые нанес COVID-19.

"Именно поэтому мы создали программы значительной поддержки как крупных, так и малых предприятий и отдельных канадцев, чтобы они имели возможность продержаться следующие месяцы. Мы будем очень-очень осмотрительными в отношении того, когда и как открывать наши международные границы", - подытожил глава правительства Канады.

Более тысячи смертей за сутки: число жертв коронавируса в Мексике перевалило за 21 тысячу

Как сообщалось ранее, чтобы уберечь себя от ввоза COVID-19, Канада еще в марте закрыла границы для большинства путешественников. Хотя с того времени миграционные правила были несколько смягчены, попасть в страну до сих пор могут лишь отдельные категории иностранцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Коронавирус, Джастин Трюдо, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Канада планирует строить в Украине горно-обогатительный комбинат
02 Ведущий "Холостяка" прокомментировал разрыв Макса и Даши
03 Эта картинка подскажет, что Вам нужно делать в своей жизни
04 Зеленский уволил посла в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии
05 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На антарктической станции РФ произошел масштабный пожар
На антарктической станции РФ произошел масштабный пожар
Коронавирусные антирекорды: Степанов побывал на Львовщине и обещает &quot;принять решения&quot;
Коронавирусные антирекорды: Степанов побывал на Львовщине
Карантин на Закарпатье ослаблять не будут
Карантин на Закарпатье ослаблять не будут
Универсальные образы на каждый день (Фото)
Универсальные образы на каждый день (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь