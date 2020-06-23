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Смягчение карантина: Египет готов открыть туристический сезон в июле в трёх центрах

Смягчение карантина: Египет готов открыть туристический сезон в июле в трёх центрах
17:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com
Египет готов принять в июле первых иностранных туристов после трех месяцев карантина.

Он провёл трехдневную инспекторскую поездку по курортным местам Египта, в ходе которой посетил аэропорты, крупные отели, пляжи, музеи и больницы в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе на побережье Красного моря, а также в Марса-Матрух на побережье Средиземного моря.

Об этом сообщает арабская служба Sky News со ссылкой на министра по делам древностей Халеда аль-Анани.

После завершения инспекционной поездки он заявил: "Прекрасная здоровая атмосфера, солнце, море, песок, горы, сафари в пустыне. Всё это - прекрасные, чудесные, здоровые места".

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14 июня Египет официально объявил о готовности открыть туристический сезон и принимать международные рейсы с июля 2020 года.

В настоящее время в Египте с населением около 100 млн человек зарегистрировано 52 тыс. случаев заражения COVID-19, число смертных случаев достигло 1933.

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Все по теме:

Египет, Туризм, Карантин.

Автор:

Телеграф
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