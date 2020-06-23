Из-за наводнения в Сербии объявили чрезвычайное положение в 7 муниципалитетах

В результате мощных ливней и наводнений на западе Сербии в 7 муниципалитетах страны объявлено чрезвычайное положение.

"Из-за сильных осадков резко возрастает уровень воды в реках западной Сербии. В результате власти страны объявили чрезвычайное положение в 7 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает B92.

Начальник управления пожарно-спасательных подразделений и защиты Горан Николич заявил, что из-за разлива рек и наводнений наиболее критическая ситуация на данный момент сложилась в Любовии и и Гучи, поскольку в ранние утренние часы там шел сильный дождь.

По его словам, в Лознице, Крупань и Осечине, где прошлой ночью была критическая ситуация, вода начала спадать.

Чрезвычайное положение объявлено в семи муниципалитетах, в которых прошла эвакуация населения.

В Любовии вчера был разрушен один мост, существует опасность, что поток снесет еще один.

Вследствие непогоды также затоплены ряд дорог и сотни домов.

О пострадавших от стихии пока не сообщается.