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Мексику тряхнуло на 7,7 баллов (Видео)

Мексику тряхнуло на 7,7 баллов (Видео)
Обновлено 00:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Мексике. Эпицентр находился в океане неподалеку от города Оахака-де-Хуарес штата Оахака. Об этом сообщает Express.

"Мощное землетрясение поразило штат Оахака на побережье Тихого океана, толчки ощущались даже в столице страны Мехико", - говорится в сообщении.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов Америки (USGS), землетрясение достиго глубины 14 миль (23 км).

После землетрясения было объявлено об угрозе цунами сразу для нескольких стран региона: Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

Более тысячи смертей за сутки: число жертв коронавируса в Мексике перевалило за 21 тысячу

Власти предупредили, что волны цунами могут возникнуть в радиусе 1000 км от эпицентра землетрясения.

О жертвах или пострадавших в результате стихии в настоящее время не сообщается.

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Все по теме:

Землетрясение, Мексика, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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