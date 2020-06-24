Мексику тряхнуло на 7,7 баллов (Видео)

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло в Мексике. Эпицентр находился в океане неподалеку от города Оахака-де-Хуарес штата Оахака. Об этом сообщает Express.

"Мощное землетрясение поразило штат Оахака на побережье Тихого океана, толчки ощущались даже в столице страны Мехико", - говорится в сообщении.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов Америки (USGS), землетрясение достиго глубины 14 миль (23 км).

После землетрясения было объявлено об угрозе цунами сразу для нескольких стран региона: Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

Власти предупредили, что волны цунами могут возникнуть в радиусе 1000 км от эпицентра землетрясения.

О жертвах или пострадавших в результате стихии в настоящее время не сообщается.