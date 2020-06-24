Мексику тряхнуло на 7,7 баллов (Видео)

"Мощное землетрясение поразило штат Оахака на побережье Тихого океана, толчки ощущались даже в столице страны Мехико", - говорится в сообщении.
По данным Геологической службы Соединенных Штатов Америки (USGS), землетрясение достиго глубины 14 миль (23 км).
После землетрясения было объявлено об угрозе цунами сразу для нескольких стран региона: Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.
#sismo #oaxaca @Milenio pic.twitter.com/aelxsiSRCF
— kimberly canedo mora (@dzoara_22) June 23, 2020
Власти предупредили, что волны цунами могут возникнуть в радиусе 1000 км от эпицентра землетрясения.
О жертвах или пострадавших в результате стихии в настоящее время не сообщается.