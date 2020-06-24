Президента Бразилии заставили "исправить свое неподобающее поведение" и надеть маску

Суд в Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару носить защитную маску во время передвижения по столице страны. Об этом сообщает The Guardian.

"Бразильский судья приказал Жаиру Болсонару исправить свое неподобающее поведение и носить маску для лица во время передвижения столицей Бразилии", - говорится в сообщении.

Президент вызвал возмущение граждан, неоднократно пренебрегая мерами, направленными на замедление распространения пандемии коронавируса, в результате которой уже погибли свыше 50 000 бразильцев.

В понедельник федеральный судья постановил, что Болсонару не придерживается законов федерального округа, к которому принадлежит столица Бразилии, поэтому оплатит штраф в размере 2 000 реал (около 300 евро) в день, если он продолжит нарушать закон. Использование масок является обязательным в Бразилии с конца апреля.

"Президент республики должен принимать все необходимые меры, чтобы избегать передачи COVID-19 с целью защитить собственное здоровье или здоровье людей вокруг него", - отметил судья Ренато Коэльо Борелли.

По данным ресурса Worldometer, в мире зарегистрировано 9 334 159 случаев заболевания COVID-19. Из них 478 732 – летальных. 5 012 177 лица уже излечились от коронавирусной болезни.

В первую тройку по числу зараженных лиц входят США (2,422,669), Бразилия (1,145,906) и Российская Федерация (599,705).