Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МОН не переводит школы на обязательную дистанционную форму обучения
МОН не переводит школы на обязательную дистанционную форму обучения
СМИ: ЕС оставит закрытыми границы для граждан США, РФ и Бразилии
СМИ: ЕС оставит закрытыми границы для граждан США, РФ и Бразилии
В ПСЖ сообщили, что три футболисты клуба переболели коронавирусом
В ПСЖ сообщили, что три футболисты клуба переболели коронавирусом
Какие Ваши сильные стороны: психологический тест
Какие Ваши сильные стороны: психологический тест

Президента Бразилии заставили "исправить свое неподобающее поведение" и надеть маску

Президента Бразилии заставили "исправить свое неподобающее поведение" и надеть маску
02:37 Сегодня Телеграф Укринформ
Суд в Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару носить защитную маску во время передвижения по столице страны. Об этом сообщает The Guardian.

"Бразильский судья приказал Жаиру Болсонару исправить свое неподобающее поведение и носить маску для лица во время передвижения столицей Бразилии", - говорится в сообщении.

Президент вызвал возмущение граждан, неоднократно пренебрегая мерами, направленными на замедление распространения пандемии коронавируса, в результате которой уже погибли свыше 50 000 бразильцев.

В понедельник федеральный судья постановил, что Болсонару не придерживается законов федерального округа, к которому принадлежит столица Бразилии, поэтому оплатит штраф в размере 2 000 реал (около 300 евро) в день, если он продолжит нарушать закон. Использование масок является обязательным в Бразилии с конца апреля.

"Президент республики должен принимать все необходимые меры, чтобы избегать передачи COVID-19 с целью защитить собственное здоровье или здоровье людей вокруг него", - отметил судья Ренато Коэльо Борелли.

Сбор средств на вакцину от коронавируса: ЕС уже получил почти €10 миллиардов

По данным ресурса Worldometer, в мире зарегистрировано 9 334 159 случаев заболевания COVID-19. Из них 478 732 – летальных. 5 012 177 лица уже излечились от коронавирусной болезни.

В первую тройку по числу зараженных лиц входят США (2,422,669), Бразилия (1,145,906) и Российская Федерация (599,705).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бразилия, Коронавирус, Жаир Болсонаро, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 Разумков: в Раде COVID-19 переболело 15-17 нардепов
03 Майк Тайсон показал свою скорость (Видео)
04 Разумков: Пока рано говорить о повышении зарплат депутатам
05 КДК УАФ разобрал работу арбитра в матче Динамо - Колос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Паводок на Буковине: поврежден газопровод, Черновцы могут остаться без газа
Паводок на Буковине: Черновцы могут остаться без газа
Мексику тряхнуло на 7,7 баллов (Видео)
Мексику тряхнуло на 7,7 баллов (Видео)
Эпидемия COVID-19: На ЧАЭС подтвержден случай коронавируса
Эпидемия COVID-19: На ЧАЭС подтвержден случай коронавируса
&quot;Это ужасный конец&quot;: Элизабет Херли отреагировала на самоубийство экс-бойфренда
"Это ужасный конец": Элизабет Херли отреагировала на самоубийство экс-бойфренда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь