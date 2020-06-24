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Трюдо: Канадцы всегда будут отдавать предпочтение состраданию, а не ненависти

Трюдо: Канадцы всегда будут отдавать предпочтение состраданию, а не ненависти
Обновлено 06:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Канада вместе с международными партнерами будет прилагать значительных усилий для преодоления экстремизма в мире. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо по случаю Национального дня памяти жертв терроризма.

"Мы солидарны со всеми, кто пострадал от терроризма по всему миру. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с международными партнерами для преодоления насильственного экстремизма, по пропаганде инклюзивности и защите мира и справедливости в глобальном сообществе", - сказал Трюдо.

По его словам, террористы пытаются запугать и разделить людей, однако им это не удастся.

"Канадцы всегда будут отдавать предпочтение состраданию, а не ненависти, принятию, а не нетерпимости. Мы - лучшие и самые стойкие, когда принимаем разнообразие и равенство, поэтому акты терроризма только укрепляют наши усилия по созданию более инклюзивной Канады", - отметил премьер-министр.

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Как известно, национальный день памяти жертв терроризма в Канаде приурочен к годовщине самого кровавого теракта в истории страны. 23 июня 1985 года на борту самолета авиакомпании "Индийские авиалинии", выполнявшего рейс Монреаль-Лондон-Дели, взорвалась бомба, в результате чего погибли все 329 человек, которые были на борту, среди которых 280 канадцев. Ответственность за теракт была возложена на сикхских боевиков, которые стремились к образованию независимого государства сикхов в Индостане. Расследование и судебное разбирательство длились почти двадцать лет и обошлись почти в 130 млн канадских долларов, что до сих пор являются самыми дорогими расследованием в истории Канады.

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Канада, Джастин Трюдо.

Автор:

Телеграф
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