Землетрясение в Мексике: число погибших возросло до 10

Количество погибших во время землетрясения у берегов штата Оахака на юге Мексики 23 июня выросло до 10. Такие данные содержатся в обнародованном в среду заявлении министерства общественной безопасности и защиты граждан.

"К сожалению, получены данные про 10 погибших и 21 пострадавшем в этом регионе, еще два человека получили травмы в Мехико", — говорится в документе.

Повреждено более 2 тыс. жилых домов и 55 школ в 97 муниципалитетах. К настоящему времени сейсмологи зафиксировали более 2,15 тыс. повторных толчков, магнитуда самого сильного из них достигла 5,5.

Согласно уточненным данным властей, магнитуда землетрясения составила 7,4, а не 7,7, как сообщалось ранее.

Его очаг залегал на глубине 22,6 км, а эпицентр находился в 2 км от населенного пункта Крусесита. Подземный толчок ощущался на территории нескольких регионов, в том числе в Мехико, расположенном на расстоянии более 500 км от эпицентра.