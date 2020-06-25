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Землетрясение в Мексике: количество погибших и пострадавших возросло

Землетрясение в Мексике: количество погибших и пострадавших возросло
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф Укринформ
В Мексике 23 июня произошло мощное землетрясение. В результате стихийного бедствия погибли 10 человек, еще 23 получили травмы.

В результате землетрясения магнитудой 7,5 недалеко от города Оахака-де-Хуарес в мексиканском штате Оахака количество погибших возросло до 10 человек, еще 23 получили травмы. Об этом сообщает dpa со ссылкой на местных чиновников.

"В результате землетрясения магнитудой 7,5 в Мексике погибли 10 человек, еще 23 получили травмы", - говорится в сообщении.

По словам губернатора штата Оахака, более двух тысяч домов и 59 школ были разрушены в результате стихийного бедствия. Около 2,7 миллиона человек остались без электричества на несколько часов.

Он также предложил объявить чрезвычайное положение в 50 муниципалитетах.

Отмечается, что после землетрясения были зафиксированы еще 1730 повторных толчков.

Ранее сообщалось о пятерых погибших и пятерых травмированных.

23 июня вечером в Мексике произошло мощное землетрясение. Эпицентр находился в океане неподалеку от города Оахака-де-Хуарес штата Оахака.

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Все по теме:

Землетрясение, Мексика, Жертвы.

Автор:

Телеграф
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