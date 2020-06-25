Землетрясение в Мексике: количество погибших и пострадавших возросло

В результате землетрясения магнитудой 7,5 недалеко от города Оахака-де-Хуарес в мексиканском штате Оахака количество погибших возросло до 10 человек, еще 23 получили травмы. Об этом сообщает dpa со ссылкой на местных чиновников.
"В результате землетрясения магнитудой 7,5 в Мексике погибли 10 человек, еще 23 получили травмы", - говорится в сообщении.
По словам губернатора штата Оахака, более двух тысяч домов и 59 школ были разрушены в результате стихийного бедствия. Около 2,7 миллиона человек остались без электричества на несколько часов.
Он также предложил объявить чрезвычайное положение в 50 муниципалитетах.
Отмечается, что после землетрясения были зафиксированы еще 1730 повторных толчков.
Ранее сообщалось о пятерых погибших и пятерых травмированных.
23 июня вечером в Мексике произошло мощное землетрясение. Эпицентр находился в океане неподалеку от города Оахака-де-Хуарес штата Оахака.